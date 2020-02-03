Махачкала, , 22:18 — REGNUM Женщина погибла при переходе железнодорожных путей под поездом в Махачкале. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Дагестану в своём аккаунте в социальной сети Instagram.

Трагедия произошла утром на участке железной дороги на проспекте Гамидова и Петра I. По предварительным данным, женщину 1988 года рождения сбил грузовой поезд Баку — Ростов-на-Дону.

Как сообщили очевидцы трагедии, женщина переходила железнодорожные пути в наушниках и капюшоне и из-за этого не заметила приближавшийся к ней поезд.

По факту гибели женщины сотрудниками правоохранительных органов проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Изучаются причины и обстоятельства гибели женщины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году на железнодорожных путях в Московской области погиб 391 человек.

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