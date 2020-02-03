Село Чёрный Яр, Астраханская область, , 20:58 — REGNUM В селе Зубовка Черноярского района Астраханской области во время пожара в жилом доме погибла 39-летняя женщина. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Женщина 3 февраля ушла к соседке, оставив дома троих детей. В это время в их доме начался пожар. Дети успели убежали из дома, однако их мать не знала об этом — и бросилась в огонь.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели местной жительницы.