Липецк, , 20:44 — REGNUM В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Рязанской области, который в 2017 году спровоцировал ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Рязанец за рулём грузовика на трассе Липецк — Чаплыгин совершил опасный маневр и выехал на встречную полосу движения, из-за чего водителю ехавшего ему навстречу легкового автомобиля пришлось сделать то же самое. Машины столкнулись, и погибли две пассажирки легкового автомобиля.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», но его расследование затрудняло отсутствие свидетелей. Было проведено пять автотехнических экспертиз и несколько судебно-медицинских, восстановлена картина произошедшего. Водителю грозит до семи лет свободы и лишение водительских прав.