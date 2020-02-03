Кигали, , 20:47 — REGNUM Как минимум 13 человек погибли, ещё двое пострадали в результате проливных дождей, обрушившихся на Руанду. Об этом 3 февраля сообщило министерство по борьбе с чрезвычайными ситуациями страны в Twitter.

Проливные дожди обрушились на государство, расположенное на востоке Африки, 2 февраля. В результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, в Руанде погибли 13 человек, двое получили травмы. Было разрушено 15 жилых строений.

Наводнения, вызванные сильными ливнями, не редкость для Руанды. В декабре 2019 года из-за сильных дождей в Руанде погибли 12 человек, а в 2018 году Руанда вместе с другими африканскими странами вошла в список стран, более всего пострадавших от природных катаклизмов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации сотен людей из-за наводнений и оползней в провинции Восточная Ява в Индонезии.

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