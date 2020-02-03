Чебоксары, , 19:56 — REGNUM В Чувашии закончено расследование уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних с использованием их беспомощного ввиду возраста состояния») и ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража») в отношении 53-летнего мужчины без определенного места жительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

По версии следствия, мужчина оголил половой орган на виду у четверых девочек в возрасте от 8 до 11 лет во дворе жилого дома и скрылся. Одна из девочек рассказала об этом отцу, который обратился в правоохранительные органы. Мужчину задержали в тот же день. Также в ходе следствия было установлено, что он похитил дюралевый казан, владелец которого получил ущерб в 2,5 тыс. рублей.

Причём ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имеет непогашенную судимость за кражу. В этой связи в администрацию внесены представления с требованием о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений.

Уголовное дело будет направлено в Цивильский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года жителя Подмосковья признали виновным в растлении трёх малолетних детей. Следствие и суд установили, что мужчина обманным путем заманил в лес ранее знакомого 13-летнего мальчика, где совершил преступление против его половой неприкосновенности. Ребёнок не сразу сообщил о случившемся, поэтому преступление оставалось безнаказанным. Через четыре года преступник познакомился и вступил в разговор с компанией подростков в электричке. После этого он обманным путем заманил двух мальчиков аналогичного возраста в нежилое строение, закрыл дверь на засов изнутри, заблокировав путь к выходу. Там он совершил преступления против половой неприкосновенности малолетних. Мужчина получил 24 года в колонии строгого режима.