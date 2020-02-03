Цхинвал, , 19:45 — REGNUM Причина гибели российского советника министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игоря Галя и его супруги названа 3 февраля начальником штаба МВД Южной Осетии Тарзаном Кокойты.

По данным Кокойты, смерть Галя и его супруги наступила в результате отравления угарным газом. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Кокойты отметил, что точную причину гибели российского советника и его супруги покажет вскрытие. Также он сообщил, что тела погибших были обнаружены в доме Галя в Цхинвале его водителем около 16:30 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тел российского советника Игоря Галя и его супруги.

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