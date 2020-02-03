Мадрид, , 19:44 — REGNUM Пассажирский авиалайнер Boeing 767 компании Air Canada готовится к совершению аварийной посадки в аэропорту Мадрида. Об этом 3 февраля сообщает в Twitter оператор испанских аэропортов AENA.

Самолёт вылетел в 14:55 (16:55 мск) из аэропорта испанского города Мадрида в Торонто. Через некоторое время после взлёта у самолёта обнаружились технические проблемы, и экипажем было принято решение совершить аварийную посадку в аэропорту вылета.

Аэропорт Адольфо Суарес Мадрид Барахас готовится принять рейс AK837. В настоящее время самолёт вырабатывает топливо, совершая круги над аэропортом на небольшой высоте. Авиалайнер привлёк внимание местных жителей, которые снимают его на видео и выкладывают в социальные сети.

По данным профсоюза пилотов Sepla, у самолёта при взлёта произошла поломка шасси, и части его попали в двигатель. Отмечается, что выработка топлива займёт около часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынужденном закрытии аэропорта в Мадриде из-за несанкционированных полётов дронов вблизи взлётно-посадочной полосы.

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