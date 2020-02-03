Москва, , 19:07 — REGNUM В России под медицинским наблюдением остаются более четырех тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Об этом заявила сегодня, 3 февраля, глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

«Остаются под медицинским наблюдением более 4 тыс. лиц по контакту с теми, кто на сегодняшний день остаётся под подозрением и по кому проводятся медицинские и лабораторные исследования в части выявления у них коронавирусной инфекции», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что коронавирус 2019-nCoV очень опасен для человека и при первых подозрениях нужно сразу же обратиться к врачу.

При этом Попова отметила, что пока рисков распространения коронавируса в России нет, несмотря на два случая в Забайкальском крае и Тюменской области.