Москва, , 18:56 — REGNUM Две несовершеннолетние девочки пострадали в результате наезда легкового автомобиля в центре Москвы. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Инцидент произошёл в 16:55 мск в Жуковом проезде. По предварительным данным, легковой автомобиль совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек, которые переходили проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшие дети были госпитализированы с нетяжёлыми травмами. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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