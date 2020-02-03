Данков, Липецкая область, , 17:40 — REGNUM Прокуратура Липецкой области организовала проверку после публикации в соцсетях видеозаписи избиения школьницы. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба ведомства.

Видео, на котором несколько девочек избивают лежащую на земле девочку младшего возраста, по данным прокуратуры, было снято в городе Данкове, на записи — учащиеся одной из местных школ. Жертвой стала ученица младших классов, её обидчицы — из восьмого класса.

Сотрудники ведомства устанавливают личности попавших на видео детей, а также обещают проверить администрацию школы, районный отдел образования, органы профилактики и родителей школьниц.