Лесбос, Греция, , 17:55 — REGNUM Слезоточивый газ и светошумовые гранаты применила греческая полиция против мигрантов, спровоцировавших беспорядки на острове Лесбос. Об этом 3 февраля сообщает издание «Эфимерида тон синтактон».

Акция протеста, в которой приняли участие беженцы и мигранты афганского происхождения, началась утром 3 февраля из центра приёма и размещения Мориа. Демонстранты требовали ускорить процедуру предоставления убежища и переправить их с острова Лесбос, где они находятся уже несколько месяцев.

Полиция перекрыла дорогу, чтобы не позволить протестующим добраться к центру города Митилини, который является административным центром острова. Митингующие не подчинились требованиям полиции и продолжили марш, который начал перерастать в беспорядки.

В то же время группы мигрантов собрались в порту и возле здания муниципального театра, требуя выпустить их с острова. В последнее время на острове скопилось более 10 тысяч мигрантов, в то время, как центр приёма беженцев Мориа рассчитан всего на 3 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах Греции выслать в Турцию до 2020 года около 10 тыс. мигрантов.

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