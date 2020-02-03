Лос-Анджелес, США, , 17:32 — REGNUM В США неизвестный мужчина устроил стрельбу в автобусе, ехавшем из Лос-Анджелеса в Область залива Сан-Франциско, сообщает 3 февраля телеканал NBC News со ссылкой на власти штата.

По предварительной информации, в результате были ранены шесть человек. Всего в автобусе находилось порядка 40 человек.

Стрельба в пассажирском салоне началась в 12:30 мск. Водитель остановил автобус у города Бейкерсфилд и вызвал полицию.

Пострадавшие госпитализированы.

Мотивы злоумышленника, задержанного полицией, выясняются.

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