Йошкар-Ола, , 17:21 — REGNUM В Звениговском районе Марий Эл утром 3 февраля произошла авария, в результате которой погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло у села Красный Яр с участием автомобиля «ВАЗ-2109», за рулём которого находился сотрудник ОМВД России по Звениговскому району. Автомобиль сбил двоих пешеходов, один из которых скончался на месте происшествия, другой — госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В то же время, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике, в отношении 37-летнего начальника отделения ГИБДД по Звениговскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По версии следствия, управляя служебным автомобилем, сотрудник ГИБДД не учел дорожные и метеорологические условия при обгоне трактора, потерял управление и совершил наезд на дорожного рабочего, который расчищал снег на остановке общественного транспорта. Рабочий скончался на месте аварии.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудника полиции в Самаре подозревают в нарушении правил дорожного движения (ПДД), повлекшем по неосторожности смерть человека. Подозреваемый в нетрезвом состоянии управлял автомобилем «Тойота Камри». Двигаясь по Волжскому шоссе Красноглинского района он нарушил правила дорожного движения. В результате его автомобиль съехал на обочину, где врезался в световую опору и в дерево.

В результате ДТП девушка 1995 года рождения, которая находилась в салоне автомобиля, скончалась от полученных повреждений. Водитель и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести.