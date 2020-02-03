Москва, , 16:57 — REGNUM Китайская Народная Республика до сих пор не передала Российской Федерации штамм вируса 2019-nCoV, однако российские специалисты работают над созданием вакцины. Об этом сегодня, 3 февраля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, китайская сторона пока не передавала России свои материалы наработанные по коронавирусу, однако российские специалисты работают по этой проблематике.

«Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении, китайская сторона не представила нам возможности воспользоваться ее данными в части вакцины и в части штамма, поэтому мы из доступных нам источников, из того, что имеется сегодня в нашем распоряжении, этой работой занимаемся», — сказала Голикова.