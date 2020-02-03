Калининград, , 16:58 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено полицией в отношении мужчины, подозреваемого в ограблении автозаправочной станции (АЗС), угрожая вооружённой расправой в Калининграде. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По предварительным данным, злоумышленник 31 января зашёл на АЗС, находящуюся на улице Литовский вал и угрожая девушка, работавшим на станции, огнестрельным оружием, завёрнутым в полотенце, забрал у них всю наличность. Девушки, испугавшись, от дали деньги, но успели нажать на тревожную кнопку.

По сигналу тревоги прибыли сотрудники частного охранного предприятия и сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они задержали предполагаемого злоумышленника. В ходе следствия выяснилось, что мужчина использовал в качестве средства устрашения складную рыболовную удочку, завернув её в полотенце.

В отношении 25-летнего жителя Гурьевска Калининградской области было заведено уголовное дело по статье о разбое, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании двух оренбуржцев за вооружённое ограбление АЗС.

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