Орел, , 16:56 — REGNUM Генеральный директор ООО «Первая городская управляющая компания» предстанет перед судом в Орловской области, он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в декабре 2018 и в январе 2019 года обвиняемый, несмотря на многократные предупреждения со стороны контрольных и надзорных органов о возможности обрушения снега и наледи, не принимал мер по очищению кровли и балконов домов в Мценске, которые обслуживались этой УК.

В результате 18 января 2019 года упавшая с крыши снежная наледь травмировала 11-летнего ребенка. Пострадавший мальчик с переломом ключицы был госпитализирован в медицинское учреждение.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.