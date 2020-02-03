Москва, , 16:42 — REGNUM В Мосгорсуде заслушали показания Нурлана Муратова, обвиняемого в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская», сообщает РАПСИ.

«Я не знаю, что там случилось, кто стрелял, кто там ещё находился. Я испугался за свою жизнь и вышел из помещения», — сообщил подсудимый.

Муратов обвиняется по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Убийство на станции метро «Курская» произошло 2 сентября 2018 года. По версии следствия, Муратов был остановлен сотрудником полиции, попросившим его предъявить документы. После того, как выяснилось, что документов у подсудимого при себе не имеется, полицейский провёл его в подсобное помещение станции для выписывания штрафа. После чего в подсобке было найдено тело с огнестрельным ранением.

Следствие считает, что Муратов, чтобы воспрепятствовать составлению протокола, выхватил пистолет и выстрелил полицейскому в голову. Обвиняемый был задержан на следующий день по дороге на работу.

Сам Муратов заявляет, что не знает, кто стрелял. Он лишь услышал хлопок где-то в глубине подсобки. После чего увидел кровь, испугался и убежал.