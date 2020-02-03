Сургут, Югра, , 16:35 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста телекомпании «СургутинформТВ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что 24 января 2020 года в Сургуте сотрудники штрафстоянки по Нефтеюганскому шоссе в служебном помещении «применили физическую силу» в отношении корреспондента, который пытался взять у них интервью. Журналисту были нанесены травмы средней степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

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