Ханты-Мансийск, , 16:26 — REGNUM В Югре двое руководителей компаний «Салаир» и «Строительная фирма «Новострой» обвиняют в хищении денежных средств дольщиков на общую сумму 10 млн рублей. Пострадавших от действий двух фирм просят обратиться в Следственный комитет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

По версии следствия, директора фирм «Салаир» и «Строительная фирма «Новострой» 1957 и 1990 годов рождения похитили деньги участников долевого строительства жилья. Полицейские передали уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в СУ СКР по ХМАО.

На данный момент устанавливаются граждане, пострадавшие от действий застройщиков.