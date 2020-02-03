Москва, 3 февраля 2020, 16:19 — REGNUM В московском аэропорту «Шереметьево» приземлился самолёт Sukhoi Superjet 100 со сработавшим датчиком. Об этом 3 февраля сообщает ТАСС.
Лайнер следовал рейсом 11 89 Волгоград — Москва. У него, по данным агентства, сработал датчик неисправности гидросистемы. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 737 вынужден был вернуться в аэропорт вылета «Внуково» из-за трещины в лобовом стекле.
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