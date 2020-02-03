Томск, , 16:13 — REGNUM В Томской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, это подтвердил заместитель начальника департамента здравоохранения области Сергей Дмитриев.

По его словам, ранее госпитализированные трое китайских граждан и томичка, недавно прибывшая из Китая, находятся в инфекционном отделении городской больницы. Пациенты поступили с признаками острой респираторной инфекции и небольшим повышением температуры.

«Результаты на наличие новой коронавирусной инфекции у них отрицательные. В настоящий момент состояние всех пациентов удовлетворительное», — отметил чиновник.

Однако все четверо останутся под наблюдением врачей вплоть до полного выздоровления.

Тем временем, по словам руководителя областного управления Роспотребнадзора Ольги Пичугиной, в регионе растёт заболеваемость традиционными ОРВИ и гриппом. Она добавила, что при дальнейшем росте этого показателя в медицинских учреждениях введут усиленный противоэпидемический режим.

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