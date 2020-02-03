Самара, , 16:15 — REGNUM Сотрудника полиции подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в Самарской области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по самарской области.

По версии следствия, 31 января текущего года, в автомобиле подозреваемого, на котором он передвигался, стражи порядка обнаружили и изъяли 26 грамм наркотика, который был расфасован в 41 пакет.

По данному факту в городе Жигулевске было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В настоящее подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовное дела продолжается.

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