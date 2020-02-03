Горно-Алтайск, , 15:56 — REGNUM Медицинские учреждения Республики Алтай готовы к приёму больных с симптоматикой, не исключающей новую коронавирусную инфекцию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил врио министра здравоохранения республики Сергей Коваленко.

Согласно разработанному алгоритму, у прибывающих из Китая, Таиланда и других «неблагополучных» стран, медики будут брать анализы в аэропорту. В случае появления симптомов их поместят в карантин под наблюдение на две недели.

«Проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и установлением медицинского наблюдения за контактными лицами», — отметили в правительстве.

Постоянный мониторинг эпидемической обстановки ведут также в погрануправлении ФСБ по республике. Усиленный двойной контроль пропуска граждан через границу осуществляют в том числе сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

«На въезде на территорию Российской Федерации осмотрено более 3,57 тыс. граждан, среди них лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено. Международный пункт пропуска «Ташанта» в Кош-Агачском районе переведен на противоэпидемический режим работы», — отметили в правительстве.

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