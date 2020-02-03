Иваново, , 15:53 — REGNUM Заместитель директора одной из школ города Иваново подозревается в совершении развратных действий в отношении подростка,. Об этом стало известно 3 февраля.

Как сообщило ivanovonews.ru, также заместитель директора школы подозревается в вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Всего возбуждено три уголовных дела. В рамках уголовных дел проводятся следственные действия — следователи не исключают, что могут быть выявлены и новые эпизоды. В настоящее время мужчина арестован.