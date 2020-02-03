Ростов-на-Дону, , 15:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону участились случаи порчи новых автобусов, выходящих на городские маршруты. Вандалы бросают в окна камни, разбивают стёкла, наносят надписи. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

«Любой даже самый современный и новый автобус будет выглядеть плохо, если каждый пассажир не будет понимать, что к общественному транспорту нужно относится бережно. Каждый автобус большого класса стоит не менее 8−10 млн рублей», — отметила президент Ассоциации работников транспорта и туризма Ирина Ал Зирки.

Ответственность за состояние транспортных средств лежит на перевозчиках. Им регулярно приходится устранять последствия «работы» пассажиров-вандалов. По словам Ал Зирки, из-за действий недобросовестных пассажиров «предъявление должных требований к автобусам станет бессмысленным».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону вандалы изуродовали пассажирские автобусы. Заднюю часть 13 транспортных средств злоумышленники разрисовали несмывающимися автомобильными маркерами.

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