Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Злоумышленники сдержали слово, данное на прошлой неделе и, вместо одиночной рассылки с угрозами взрыва стали «бомбить» электронные почты судов Санкт-Петербурга сообщениями о «минировании» по несколько раз за день.

Сегодня многие суды Петербурга эвакуируются и проверяются уже третий раз за день.

«Петродворцовый и Октябрьский районные суды эвакуируются в третий раз за день», — сообщает судебная пресс-служба.

Отметим, помимо судов в сообщении анонимных злоумышленников также упоминается и городская прокуратура.

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