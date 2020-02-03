Ярославль, , 16:03 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский просит прокурора региона Дмитрия Попова проверить готовность департамента здравоохранения к вспышке коронавирусной инфекции. Депутат написал обращение в прокуратуру области.

Департамент здравоохранения Ярославской области

«Обращаюсь к Вам с запросом в виду возможной опасности для населения Ярославской области вспышки коронавирусной инфекции, происходящей в настоящий момент на территории КНР, проверить работу департамента здравоохранения Ярославской области и его руководителей по организации в лечебно-профилактических учреждений области противодействия коронавирусной инфекции. Прошу экстренно проверить проведенную работу ДЗ ЯО», — говорится в обращении.

Депутата интересует, проводится ли дезинфекция в местах массового скопления людей, есть ли планы санитарно-противоэпидемических мероприятий, готовы ли больницы к приему больных коронавирусом и есть ли необходимые запасы лекарств.

«Приняты ли меры по обеспечению медицинских организаций специальным медицинским оборудованием, включая аппараты экстракорпоральной оксигенации, для оказания медицинской помощи больным. Создан ли запас необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, лекарственных препаратов для экстренной профилактики и лечения больных новой коронавирусной инфекцией, дезинфекционных средств, обладающих вирулицидной активностью и антисептиков», — спрашивает у прокуратуры депутат Дмитрий Петровский.

Стоит сказать, что в департаменте здравоохранения Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что информацией по борьбе с инфекциями располагает только Роспотребнадзор и не стали отвечать на вопросы о готовности региона к проникновению вируса.