Москва, , 15:31 — REGNUM Судебное заседание по избранию меры пресечения российскому бизнесмену Борису Минцу, обвиняемому в финансовом преступлении, перенесли в связи с поступившим в суд сообщении о минировании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с поступлением сообщения о минировании здания суда, судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Минца Б.И. перенесено», — сообщили в пресс-службе.

Суд продолжит рассмотрение ходатайства 5 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Минца обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Как считает следствие, он контролировал сделку по покупке банком «Открытие» необеспеченных облигаций О1 Group Finance на 34 миллиарда рублей, что привело к убыткам банка.

Ранее 31 января Басманный суд Москвы арестовал по тому же обвинению сыновей Бориса Минца Дмитрия и Александра.