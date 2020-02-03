Тосно, Ленинградская область, , 15:37 — REGNUM Тела троих человек найдены после пожара в деревянной хозяйственной постройке в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области. Есть основания полагать, что люди погибли не от огня. Возбуждено уголовное дело.

По данным ГУ МЧС России по Леноласти, сообщение об этом пожаре поступило в 04:25 мск в понедельник, 3 февраля. Горела хозяйственная постройка на площади 6 кв. метров. На место прибыли восемь пожарных на двух единицах техники. Всего за 10 минут пожар был ликвидирован.

На месте сгоревшей постройки были обнаружены тела троих человек, предположительно мужчин, со следами термического воздействия.

Как сообщили в СУ СКР по Ленобласти, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Назначен комплекс экспертиз, устанавливаются личности погибших и причина их смерти.

«Возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с открытым источником огня при курении. Жилище не электрифицировано, отапливалось печью», — пояснили в региональном СУ СКР.

Однако будут проверены все версии случившегося, будет установлена достоверная причина возгорания.

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