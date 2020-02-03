Брянск, , 15:24 — REGNUM Подпольный клуб для любителей покера обнаружили полицейские в Брянске. Игры проходили несколько раз в неделю, организатор получал комиссию с выигрышей, сообщили 3 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

В организации клуба подозревают 39-летнего жителя Брянска. На покерных турнирах он привлекал в качестве крупье наёмных работников, с каждого выигрыша получал комиссионное вознаграждение. В ходе спецоперации полицейские изъяли покерный стол, специальные игровые фишки, несколько колод карт и деньги.

Кроме того, оперативники в Брянске пресекли незаконную деятельность игрового салона, в котором участники пользовались специализированным компьютерным оборудованием. Возбуждены уголовные дела, виновные могут получить штраф до 500 тысяч рублей или лишиться свободы на срок до двух лет.