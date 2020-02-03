Караганда, Казахстан, , 15:22 — REGNUM Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва баллона с газом в ресторане в городе Сатпаеве Карагандинской области Казахстана, сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

По данным ведомства, взрыв бытового газа произошел 3 февраля в 15 часов 50 минут (12:50 мск) в кухонном помещении одного из ресторанов города. В результате погибла женщина 1968 года рождения. Женщина 1989 года рождения получила ожоги.

Напомним, 8 января в результате взрыва бытового газа в Алма-Атинской области Казахстана погиб 10-летний ребенок, еще семь человек, в том числе трое детей, получили травмы и были госпитализированы.

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