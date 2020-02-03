Воронеж, , 15:13 — REGNUM Приговор по громкому делу о похищении конфет общей стоимостью миллион рублей вынес суд в Воронежской области, сообщил ИА REGNUM 3 февраля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Обвиняемым по делу проходил 41-летний мужчина. По данным следствия, в июне 2018 года он на тягаче с прицепом прибыл на кондитерскую фабрику ООО «КДВ-Воронеж» в Рамонском районе. По подложным документам, которые предоставил мошенник, сотрудники кондитерской фабрики отгрузили в автомобиль кондитерские изделия на общую сумму почти 1 млн рублей, затем мошенник скрылся.

Сам обвиняемый свою вину полностью признал, суд, учитывая смягчающие обстоятельства, признал его виновным в мошенничестве и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что дело в отношении его подельников, пока не установленных следствием, выделено в отдельное производство.