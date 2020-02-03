Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) пассажирка рейса Тель-Авив — Ростов-на-Дону не прошла таможенный контроль из-за наличия в багаже таблеток, содержащих сильнодействующее вещество. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

В ходе досмотра были найдены таблетки трамадола в блистерах в количестве 40 штук. Однако женщина не подала ни пассажирскую таможенную декларацию, ни рецепт на лекарства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов».