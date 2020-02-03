Уфа, 3 февраля 2020, 14:58 — REGNUM Личность умершего мужчины устанавливают в Башкирии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД РФ.
По сообщению пресс-службы ведомства, тело неизвестного мужчины, ориентировочный возраст которого 50−60 лет, было обнаружено 16 декабря прошлого года в лесном массиве по улице Лесунова в Уфе. В кармане одежды умершего было обнаружена фотография женщины.
Стражи порядка просят жителей города оказать помощь в установлении личности умершего мужчины.
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