Дамаск, , 14:57 — REGNUM Число жертв среди турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб возросло до шести человек, об этом 3 февраля сообщает телеканал NTV со ссылкой на министерство обороны Турции.

Ранее поступила информация о четырех погибших и девятерых раненых, однако жизнь двоим из пострадавших спасти не удалось.

Власти Турции обвинили в нападении правительственные войска и нанесли ответный удар, жертвами которого стали шесть военнослужащих сирийской армии.

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