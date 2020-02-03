Волгоград, 3 февраля 2020, 14:50 — REGNUM Тело 16-летнего подростка обнаружено в заброшенном здании одного из сёл Ленинского района Волгоградской области, сообщили 3 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета. Организована доследственная проверка.
Точную причину смерти несовершеннолетнего установят специалисты, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, каких-либо повреждений на теле подростка не обнаружено.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.