Варшава, , 14:47 — REGNUM В четверг, 30 января неизвестный произвёл выстрел по детям, сидящим у костра в лесу во время похода харцеров (аналог скаутов). 11-летний мальчик получил сквозное ранение шеи. Стрелявший скрылся.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, группа из десяти детей из харцерского лагеря «Дети солнца» во главе с вожатой проводили поход в окрестностях города Городок-над-Дурайцем. Вечером, когда они сидели у костра, на некотором расстоянии от них остановился автомобиль, светивший фарами в их сторону. Неизвестный, которого из-за света фар рассмотреть не удалось, произвёл выстрел в сторону детей из малокалиберного оружия. Пуля попала одному из детей в шею.

Воспитатели оказали ребёнку первую помощь, после чего он был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Свидетельские показания детей сильно различаются. Некоторые утверждают, что нападавших было несколько, другие говорят, что стреляли с другой стороны. Автомобиль опознали как джип.

Полиция ведёт поиск преступника. Место происшествия было осмотрено на предмет следов и гильз. Полицейские рассчитывают, что в поисках преступника помогут камеры наблюдения на дорогах и показания жителей близлежащих населённых пунктов.

Как заявил корреспонденту газеты один из родителей участвовавших в походе харцеров, незадолго до инцидента некий мужчина угрожал детям из-за того, что они зашли на его землю.

Польская детская организация «Союз харцеров» была создана по образцу американских скаутов в 1909 году. Слово «харцеры» происходит от «гарцевать». В советские времена организация была политизирована по образцу советских пионеров.