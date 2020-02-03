Курган, , 14:31 — REGNUM В Курганской области осуждён бывший сотрудник СИЗО-1 за незаконный оборот наркотических средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2019 года младший инспектор дежурной службы СИЗО-1 за взятку проносил через контрольно-пропускной пункт и передавал одному из заключённых запрещённые предметы и вещества. При очередной попытке проноса он был схвачен с поличным сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Курганской области.

Судом бывший охранник СИЗО-1 был признан виновным в мелком взяточничестве и незаконном обороте наркотиков и приговорён к двум годам ограничения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за аналогичные преступления к пяти годам лишения свободы в конце января 2020 года был приговорён младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 1.

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