Ярославль, , 16:37 — REGNUM В Кировском районном суде Ярославля рассматривается уголовное дело в отношении известного в городе предпринимателя Сергея Мылаша. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кировский районный суд

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела не разглашаются, его расследованием занималось ФСБ. Само судебное заседание будет закрытым.

По данным источников ИА REGNUM, речь идет о деятельности предпринимателя на посту директора компании «Аварийно-ремонтная служба». Ранее это предприятие было муниципальным. В 2007 году его приватизировали. После этого служба стала акционерным обществом.

В безвозмездном пользовании у «Аварийно-ремонтной службы» находилось муниципальное нежилое здание на проспекте Октября. После приватизации компания продолжала им пользоваться. Более того, сделало реконструкцию, увеличив площадь почти на 1500 квадратных метров. Однако в 2011 году мэрия уведомила о расторжении договора и потребовала здание обратно. При этом «Аварийно-ремонтная служба» съезжать не собиралась, в связи с чем комитет по управлению муниципальным имуществом обратился в арбитражный суд. Городские власти выиграли дело, отсудив деньги за пользование помещением, а позже материалы проверки были переданы в прокуратуру.

Ситуация вокруг здания и стала предметом уголовного дела. Однако какие именно действия правоохранительные органы считают мошенничеством, пока неясно.

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