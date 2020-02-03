Нариманов, Астраханская область, 3 февраля 2020, 14:25 — REGNUM В Астраханской области нашли тело 53-летней местной жительницы, которая пропала 28 января. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Женщина 1966 года рождения 28 января ушла из дома и не вернулась. Днём 1 февраля её тело нашли в воде на правом берегу реки Волга в районе села Рассвет Наримановского района. По данным следователей, на теле не было признаков насильственной смерти.
Ведомство проводит процессуальную проверку, следователи устанавливают обстоятельства смерти пропавшей.