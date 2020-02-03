Бишкек, , 14:10 — REGNUM Семь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Мырзаке Узгенского района Ошской области Киргизии, сообщили 3 февраля в пресс-службе МЧС республики.

Отмечается, что авария произошла 3 февраля в 3 часа 30 минут (00:30 мск). Водитель автомобиля Lexus ES300 не справился с управлением и допустил столкновение с опорой линии электропередач, что привело к возгоранию. В результате пожара погибли водитель и шесть пассажиров автомобиля, сообщили МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в результате ДТП в Актюбинской области Казахстана погибли четыре гражданина Киргизии. Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил лобовое столкновение.

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