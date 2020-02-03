Москва, , 14:11 — REGNUM Северную Корею не назовешь открытой и гостеприимной страной. Закрыв нашла повод огородиться ото всех железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса КНДР нашла повод огородиться ото всех, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя решение властей КНДР.

«Вряд ли как туристическое направление для российских граждан эта страна будет представлять интерес в течение следующего десятилетия.

До закрытия железнодорожного сообщения между Россией и КНДР два раза в месяц курсировал один прицепной вагон из Москвы, а один вагон в месяц прицепляли к составу из Хабаровска в Пхеньян. Также еще два вагона из Москвы в месяц направлялся до станции Туманган.

Кто все эти пассажиры, изредка путешествующие в Северную Корею на перекладных. Скорее всего, их родственники бежали из Кореи в СССР на исходе Второй мировой войны. Этот поток восстановится в ближайшие месяцы, после того как ажиотаж с коронавирусом спадет.

Очевидно, что власти КНДР приняли правильное решение. В стране вряд ли есть возможности оказать полномасштабную, оперативную и высокотехнологическую медицинскую поддержку 26 млн гражданам в случае проникновения вируса. Лучше переждать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти КНДР приняли решение о закрытии железнодорожного сообщения с Россией в связи с распространением коронавируса.

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