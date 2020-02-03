Киев, , 13:59 — REGNUM Пилот иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines, который в момент крушения Boeing «Международных авиалиний Украины» шел на посадку, сообщил, что видел вспышки, напоминающие запуск ракеты. Запись разговоров иранских диспетчеров с пилотами опубликовала «Телевизионная служба новостей».

«По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть… Я сейчас вижу свет, как она (ракета) летит оттуда… Это точно свет от ракеты… А, нет, нет, со стороны города (Тегерана) взлетела», — следует из записи переговоров.

После сообщения о ракете, пилоты украинского самолета перестали выходить на связь с диспетчером, в свою очередь пилот иранского самолета сообщил, что видел вспышки от взрыва. В ТСН сообщили, что записи им предоставили в украинских спецслужбах.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января через некоторое время после вылета из аэропорта Тегерана иранскими военными «по ошибке» был сбит самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

На борту сбитого авиалайнера находились 176 человек, 71 из которых были гражданами Ирана. 11 погибших были гражданами Украины.

Командира расчета зенитно-ракетного комплекса вооруженных сил Исламской Республики Иран, который отдал приказ о сбитии украинского пассажирского самолета Boeing 737, арестован.

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