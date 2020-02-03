Москва, , 13:59 — REGNUM В Басманном суде Москвы 3 февраля началось слушание по ходатайству следователя об аресте предпринимателя Бориса Минца, обвиняемого в многомиллиардной растрате, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Адвокат ответчика Алексей Куприянов считает, что обвинения против Минца не соответствуют действительности.

«Речь идёт об обеспечении сделки — о качестве залога. А его обвиняют в растрате. Из банка не пропало ни копейки», — сообщил адвокат прессе перед началом заседания.

Минца обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Ранее Басманный суд арестовал сыновей бизнесмена Дмитрия и Александра Минцев по тому же уголовному делу.

Борис Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group и бывший совладелец банка «Открытие».

Семье Минцев инкриминируется контроль спорной сделки о выкупе «ФК Открытие» облигаций О1 Group Finance на 34 миллиарда рублей.