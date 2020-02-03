р-н Сладковский, , 13:54 — REGNUM В Тюменской области объявлен карантин по бруцеллёзу животных на территории животноводческой фермы «Таволжан» Сладковского района. Постановление о введении карантинных мероприятий подписано главой региона Александром Моором.

На ферме «Таволжан» Znak.com сообщили, что опасное заболевание найдено у трёх коров. Всё поголовье фермы составляет 5 тыс. голов скота в восьми деревнях Сладковского района и будет проверено специалистами региональной ветеринарной службы. Стадо в очаге заболевания на 1,2 тыс. голов вероятнее всего придётся уничтожить полностью.

Бруцеллёз — это опасное заболевание, передающееся от животного человеку и характеризуется поражением опорно-двигательного аппарата, нервной и других систем.