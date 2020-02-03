Джакарта, , 13:43 — REGNUM Глава агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии Херу Видагдо заявил, что наводнения в провинции Восточная Ява привели к эвакуации сотни жителей, сообщает Kompas.

«Поток воды достиг 150 сантиметров. 269 жителей затопленных районов вокруг Калиджомпо были эвакуированы», — заявил Херу Видагдо.

«Один житель был ранен и в настоящее время проходит лечение в центре здоровья», — говорится в заявлении агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее число погибших в результате наводнения и оползней на севере острова Суматра в Индонезии составило 8 человек, ещё около 1500 жителей были эвакуированы.

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