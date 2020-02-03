Уфа, , 14:11 — REGNUM Меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве, предположительно, педофила, изберет суд Уфы. Об этом 3 февраля сообщает ufa1.ru.

По информации журналистов издания, подозреваемый, 34-летний житель Уфы, возвращался с работы домой. В это время мужчина увидел выбежавшего из подъезда мальчика, который подбежал к нему и сообщил, что они с другом зашли в подъезд дома, чтобы погреться. В это время в подъезде к мальчикам подошел незнакомый мужчина, который уговорил их зайти к нему домой, выпить чая с конфетами.

По словам ребенка, в квартире мужчина якобы заставил детей раздеться. Кроме этого, предлагал деньги.

По предварительным данным, мужчина кинулся в квартиру спасать ребенка и вывел хозяина квартиры из его жилища. Между ними произошла драка, закончившаяся трагедией.

По информации источника, скончавшийся мужчина стоял на учете в полиции как педофил, а ранее он был осужден за это и освободился из тюрьмы в 2019 году, где отсидел 11 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: С родителями «продававшего» сестру ребёнка провели беседу