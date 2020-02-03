Якутск, 3 февраля 2020, 13:29 — REGNUM Трое жителей Якутии госпитализированы сегодня в Медицинский центр Якутской городской больницы № 3 в связи с подозрением на коронавирус. Все они прибыли из Китая и Таиланда, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.
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Все трое пациентов, граждане РФ, жители республики. У всех высокая температура, кашель. В настоящее время все они проходят обследование.
В минздраве Якутии подчеркнули, что случаев заболевания коронавирусом в республике на сегодняшний день нет.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии призвали население прекратить массовую скупку медицинских масок.