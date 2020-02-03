Оренбург, , 13:26 — REGNUM Под Оренбургом возле поселка 3 февраля обнаружена авиабомба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по Оренбургской области.

Боеприпас, вмерзший в землю, найден при проведении земляных работ. По неофициальным данным, информация об авиабомбе поступила в правоохранительные органы от представителя юрлица, которое осуществляло раскопки.

Саперы уничтожили авиабомбу на месте закладным способом, поскольку транспортировать боеприпас не представлялось возможным. Он сильно вмерз в землю.