Луганск, 3 февраля 2020, 13:29 — REGNUM Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР обнаружили у местного жителя прекурсоры наркотических средств на сумму более 500 тыс. рублей, сообщил 3 февраля «Луганский информационный центр».
Правоохранители узнали, что мужчина 1980 года рождения хранит у себя дома прекурсоры наркотического вещества — ангидрид уксусной кислоты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине в Житомирской области задержаны 13 человек, подозреваемых в изготовлении и продаже наркотиков. По предварительным данным, ежемесячно группировка синтезировала и продавала около 3 кг амфетамина.
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